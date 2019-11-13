Прямая трансляция: Адвокат доцента-расчленителя отвечает на вопросы журналистов

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Адвокат доцента-расчленителя Олега Соколова отвечает на вопросы журналистов. Защитник собрал прессу у Верховного суда.

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