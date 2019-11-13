Арестован первый фигурант дела об угрозах судье

Сначала задержали двух подозреваемых, а затем один из них сдал знакомого, который и оказался автором поста.

Басманный суд Москвы отправил под арест до 11 января 2020 года Алексея Вересова, которого обвиняют в угрозе убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи, передаёт корреспондент Лайфа из зала суда.

— Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Вересова меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 января 2020 года, — огласила решение судья Юлия Сафина.

Заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее Лайф сообщал, что СКР возбудил уголовные дела после угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес работника Мосгорсуда. Как пояснили в ведомстве, в Интернете были размещены призывы к экстремизму и угрозы в адрес судьи.

Вересов проходит по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В деле есть ещё два фигуранта. Сергей Половцев проходит по статье "Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования". Отдельно был задержан ещё один мужчина, который и является автором поста с угрозами.