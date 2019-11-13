Арестован первый фигурант дела об угрозах судье

Басманный суд Москвы отправил под арест до 11 января 2020 года Алексея Вересова, которого обвиняют в угрозе убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи, передаёт корреспондент Лайфа из зала суда.
— Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Вересова меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 января 2020 года, — огласила решение судья Юлия Сафина.
Заседание прошло в закрытом режиме.
Ранее Лайф сообщал, что СКР возбудил уголовные дела после угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес работника Мосгорсуда. Как пояснили в ведомстве, в Интернете были размещены призывы к экстремизму и угрозы в адрес судьи.
Вересов проходит по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В деле есть ещё два фигуранта. Сергей Половцев проходит по статье "Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования". Отдельно был задержан ещё один мужчина, который и является автором поста с угрозами.
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