Хозяину жирного кота посоветовали перевести его на правильное питание

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Фото © Facebook / Михаил Галин

Также четвероногому было бы не лишним много двигаться. К примеру, на беговой дорожке хозяина.

Хозяину десятикилограммового кота, которого удалось лишь обманом занести в самолёт "Аэрофлота", посоветовали перевести любимца на правильное питание.

— Если животное просто раскормлено, то ему нужно подбирать правильное питание, не давать слишком много еды. Плюс если вы кормите его профессиональными сухими кормами, то там всегда написаны рекомендации, передаёт агентство "Москва" слова президента Международной фелинологической ассоциации Елены Шевченко.

Кот должен принимать пищу два раза в день — утром и вечером, пить бутилированную воду. Его не следует перекармливать. Кроме того, по мнению эксперта, животное должно много двигаться. Для этого нужно чаще играть с ним. Также можно купить специальные беговые колёса. Но при занятиях нужен бдительный контроль со стороны хозяина.

— Животное может использовать беговую дорожку только на низкой скорости и под присмотром владельца. Но это должна быть некая игра, коту должно это нравиться, — заявил кандидат ветеринарных наук Павел Рахманин.

Как уже сообщал Лайф, Михаил Галин из-за перевеса на два килограмма подменил своего толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби во время ветконтроля перед вылетом из Москвы во Владивосток. "Аэрофлот" узнал о подлоге и исключил молодого человека из программы лояльности, аннулировал все накопленные 370 тысяч миль и закрыл его счёт.

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