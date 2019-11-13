Хозяину жирного кота посоветовали перевести его на правильное питание

Также четвероногому было бы не лишним много двигаться. К примеру, на беговой дорожке хозяина.

Хозяину десятикилограммового кота, которого удалось лишь обманом занести в самолёт "Аэрофлота", посоветовали перевести любимца на правильное питание.

— Если животное просто раскормлено, то ему нужно подбирать правильное питание, не давать слишком много еды. Плюс если вы кормите его профессиональными сухими кормами, то там всегда написаны рекомендации, — передаёт агентство "Москва" слова президента Международной фелинологической ассоциации Елены Шевченко.

Кот должен принимать пищу два раза в день — утром и вечером, пить бутилированную воду. Его не следует перекармливать. Кроме того, по мнению эксперта, животное должно много двигаться. Для этого нужно чаще играть с ним. Также можно купить специальные беговые колёса. Но при занятиях нужен бдительный контроль со стороны хозяина.

— Животное может использовать беговую дорожку только на низкой скорости и под присмотром владельца. Но это должна быть некая игра, коту должно это нравиться, — заявил кандидат ветеринарных наук Павел Рахманин.

Как уже сообщал Лайф, Михаил Галин из-за перевеса на два килограмма подменил своего толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби во время ветконтроля перед вылетом из Москвы во Владивосток. "Аэрофлот" узнал о подлоге и исключил молодого человека из программы лояльности, аннулировал все накопленные 370 тысяч миль и закрыл его счёт.