Росстат сообщил о росте ВВП на 1,7% за квартал

За девять месяцев 2019 года ВВП России вырос на 1,1%. Такие предварительные данные приводит Росстат. Если в первом квартале рост составил 0,5%, во втором — 0,9%, то в третьем — уже 1,7%.

Отметим, что похожую статистику ранее приводили и в Минэкономразвития. Там фигурировала цифра 1,9%.

Как сообщает Росстат, основным драйвером роста в третьем квартале года стало сельское хозяйство за счёт высокого урожая. Рост в отрасли на 5,1% больше, чем в прошлом году за такой же отчётный период. Также рост продемонстрировала промышленность в целом (+2,9%) и оптовый торговооборот (+3,8%). В последнем случае прежде всего скачок произошёл за счёт продаж газа. Кроме того, отличный рост (6,2%) показал рынок авиаперевозок.

Отрицательная динамика наблюдается в сфере металлургии (–1,1%) и грузоперевозок (–0,6%). Однако эксперты Росстата отмечают, что эти показатели не стали сильным сдерживающим фактором, а в случае с грузоперевозками показатель не всегда коррелируется с успехами в производстве, поскольку перевозиться могут как импортированные товары, так и произведённые намного ранее в России.

Напомним, ранее эксперт сообщал об укреплении российской валюты в третьем квартале текущего года. Как отметил директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, вопреки растущей панике на мировых рынках рубль укрепился на 5%, а с начала года — на 9%.