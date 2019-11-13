Синоптики пообещали Центральной России "зимнее бабье лето"

Однако продлится оно недолго и сменится холодами, которые принесёт мощное арктическое вторжение.

В Россию пришёл субтропический циклон, который прогрел воздух в южных районах до плюс 22 градусов. В ближайшие дни циклон будет двигаться в сторону севера, сообщили "Метеовести".

Синоптики уже назвали предстоящее потепление "зимним бабьим летом" — воздух в Центральной России прогреется до 5–7 градусов.

Однако, как отмечают синоптики, на долгое тепло рассчитывать не стоит. В середине следующей недели тёплый воздух сменится мощным арктическим вторжением с температурным фоном на несколько градусов ниже нормы.

А накануне Гидрометцентр предупредил россиян об аномальном холоде и назвал районы, где будет холоднее всего.