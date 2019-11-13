СКР проверяет бойцов Росгвардии, позволивших полуголому качку крушить кафе

Безработный из Подмосковья ломал голыми руками стулья и таскал клиентов по заведению, а вооружённые блюстители порядка за этим наблюдали.

Полуголый качок устроил погром в тульском кафе Tom Sawyer на Пролетарской набережной на глазах у сотрудников Росгвардии и полиции. Следователи начали проверку в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые не пытались угомонить дебошира.

29-летний безработный из Подмосковья совершил набег на кафе ещё 1 ноября. Он разделся по пояс и начал крушить всё вокруг, переворачивать столы и бросаться на других отдыхающих с кулаками. Чтобы унять "подмосковного Халка", вызвали полицию. Те на место приехали быстро, но активных действий против дебошира предпринимать не спешили. На кадрах из кафе видно, как он ломает голыми руками стулья, таскает клиентов по заведению, а вооружённые блюстители порядка ходят за ним и слабо пытаются возмущаться. На видео обратило внимание СУ СКР по Тульской области.

— В Сети выявлен видеоролик, содержащий материал, на котором запечатлены хулиганские действия мужчины в одном из кафе, расположенном в Пролетарском районе города Тулы. При этом прибывшие на место и присутствовавшие при инциденте сотрудники Росгвардии и сотрудники полиции не предпринимали в течение длительного времени попыток пресечь противоправные действия мужчины, — сообщили в управлении.

В ходе проверки следствие даст оценку действиям сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в одном из кафе Екатеринбурга пострадал охранник.