В Омске пятилетних детсадовцев заставили вытаскивать игрушки из унитаза

Родитель, который пожаловался на воспитательницу, и раньше замечал за ней неподобающие действия.

В Омске воспитательница детского сада заставила пятилетних мальчиков вытаскивать игрушки из унитаза и мыть их. По факту инцидента начались проверки Департамента образования. Когда информация подтвердилась, женщина уволилась, сообщают "Новости Омска".

О шокирующем инциденте рассказал в соцсети "ВКонтакте" местный житель Никита Мисюров. По словам мужчины, пятилетнего сына и его товарища, "оказавшихся среди компашки шкодивших", женщина заставила без перчаток доставать брошенные другими детьми в унитаз игрушки.

— Пятилетнего ребёнка в детском саду вместо обеда заставили голыми руками из общего унитаза доставать игрушки и мыть их, — написал мужчина.

Отец мальчика добавил, что женщина часто кричит на детей и родителей, запрещает мальчикам бегать перед физкультурой и катать машинки с горки. Мисюров также отметил, что ранее женщина не сообщила о том, что его сын сильно ударился затылком.

Ранее Лайф сообщал, что тюменец подал в суд на детсад за отказ принять его сына без пробы Манту.