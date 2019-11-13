Адвокат доцента-расчленителя: Суд Божий над ним уже свершился

По мнению Александра Почуева, высшие силы неспроста оставили в живых его доверителя, который больше получаса провёл в ледяной воде, избавляясь от останков жертвы.

Адвокат Александр Почуев, защищающий интересы доцента СпбГУ Олега Соколова в деле о жестоком убийстве аспирантки, считает, что Божий суд над его подзащитным уже свершился. Об этом юрист заявил корреспондентам Лайфа.

— Человек провёл 40 минут в ледяной воде. Честно говоря, суд Божий над ним уже свершился. Он мог утонуть или умереть от переохлаждения, но Господь его оставил в живых, чтобы он имел право на защиту, — заявил Почуев.

Юрист признался, что из-за дела Соколова от него отвернулось несколько клиентов, да и семья, по его словам, "задаёт вопросы". И даже тот факт, что Александр Почуев является отцом пятерых дочерей, а жертвой Соколова стала 24-летняя девушка, не заставил адвоката отказаться от клиента. Почуев рассуждает так: адвокаты для того и придуманы, чтобы человек, каким бы он ни был, мог отстаивать свои права.

— Нас — двое, а против нас — все, — заключил он.

Напомним, Олега Соколова задержали 9 ноября. В его рюкзаке были найдены отрубленные женские руки. Позже доцент СПбГУ признался в совершении убийства своей сожительницы — Анастасии Ещенко. В ходе допроса Соколов признал свою вину и раскаялся в содеянном. Во время суда после избрания меры пресечения у историка случилась истерика.

Тем временем Людмила Соколова, мать доцента-расчленителя, рассказала об отношениях её сына с погибшей. По словам Соколовой, пара постоянно ссорилась на почве ревности Анастасии к детям историка от предыдущего брака.