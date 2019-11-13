Вырезанные сцены из финала "Мстителей" слили в Сеть

Стриминговый сервис Disney+ представил расширенную версию последних "Мстителей" от киностудии Marvel, и фанаты заметили в ней кадры, не попавшие в представленный ранее фильм. Вырезанными оказались сцены с Тони Старком, Чёрной вдовой, а также Стрэнджем.
В финал решили не включать трогательные кадры встречи Тони Старка с повзрослевшей дочерью Морган. Беседа происходит в Мире душ, куда Железный человек попал после смерти.
Tony Stark meets adult Morgan Stark— cosmic (@Q82004yousef1) November 12, 2019
in this new deleted scene from #AvengersEndgame pic.twitter.com/Yg2ByJcAiM
За кадром последних "Мстителей" оказалась и сцена, в которой доктор Стрэндж собирает своих союзников в параллельном измерении, чтобы спланировать их атаку. Также в Сети оказалась сцена с альтернативной смертью Чёрной вдовы, где Танос со своей армией пытается помешать героям заполучить камень души.
#AvengersEndgame (2/3) pic.twitter.com/xi0Lx1rVrD— cosmic (@Q82004yousef1) November 12, 2019
Напомним, мировая премьера фильма "Мстители. Финал" состоялась 24 апреля. Двумя днями позже, 26 апреля, он появился в кинотеатрах США, а 29 апреля — в России. В первые дни проката лента собрала по всему миру 1,2 миллиарда долларов и побила рекорд, установленный предыдущей частью киносаги.
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