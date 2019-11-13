Вырезанные сцены из финала "Мстителей" слили в Сеть

Среди удалённых оказались кадры с альтернативной смертью Чёрной вдовы, а также Таносом.

Стриминговый сервис Disney+ представил расширенную версию последних "Мстителей" от киностудии Marvel, и фанаты заметили в ней кадры, не попавшие в представленный ранее фильм. Вырезанными оказались сцены с Тони Старком, Чёрной вдовой, а также Стрэнджем.

В финал решили не включать трогательные кадры встречи Тони Старка с повзрослевшей дочерью Морган. Беседа происходит в Мире душ, куда Железный человек попал после смерти.

Tony Stark meets adult Morgan Stark

in this new deleted scene from #AvengersEndgame pic.twitter.com/Yg2ByJcAiM — cosmic (@Q82004yousef1) November 12, 2019

За кадром последних "Мстителей" оказалась и сцена, в которой доктор Стрэндж собирает своих союзников в параллельном измерении, чтобы спланировать их атаку. Также в Сети оказалась сцена с альтернативной смертью Чёрной вдовы, где Танос со своей армией пытается помешать героям заполучить камень души.

Напомним, мировая премьера фильма "Мстители. Финал" состоялась 24 апреля. Двумя днями позже, 26 апреля, он появился в кинотеатрах США, а 29 апреля — в России. В первые дни проката лента собрала по всему миру 1,2 миллиарда долларов и побила рекорд, установленный предыдущей частью киносаги.