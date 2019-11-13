Генерал ФСБ рассказал о роли контрразведки в создании нового оружия

Западные спецслужбы неоднократно пытались вербовать российских военнослужащих, но безуспешно.

Экс-руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ Александр Безверхний рассказал, как в начале XXI века контрразведчики отвлекали внимание зарубежных спецслужб от работы России над созданием нового оружия.

Речь идёт о новейших видах стратегического вооружения, которое Владимир Путин представил в марте прошлого года.

— Слушая это и в душе восхищаясь тем, что произошло, я понимал, что наш противник ошарашен, что он об этом не знал. И в этом была и заслуга военной контрразведки, — приводит слова Безверхнего РИА "Новости".

По словам генерал-полковника ФСБ, в том числе благодаря контрразведке удалось возродить армию и нарастить её мощь. Он также добавил, что с начала века западные спецслужбы неоднократно пытались вербовать российских военнослужащих, но им это не удавалось.

Недавно стало известно, что новое российское стратегическое оружие встанет на боевое дежурство в ближайшие недели.