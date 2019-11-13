Умершая в "Артеке" девочка из Махачкалы была полностью здорова

Школьница из Махачкалы, которая скончалась в крымском лагере "Артек", была полностью здорова. Перед путешествием она с родителями собрала все необходимые медицинские справки. Об этом в пресс-службе Министерства образования и науки Дагестана сообщили ТАСС.

— У неё имелись все необходимые документы, в том числе медицинские, подтверждающие, что у неё не было каких-то хронических заболеваний и она была здорова, — сообщили в ведомстве.

Мама и тётя девочки в ближайшее время вылетают в Крым. Более того, дело о смерти юной жительницы Дагестана уже передали в центральный аппарат СК РФ.

Как уже сообщал Лайф, 15-летняя девочка умерла в лагере "Артек". Она легла спать вчера вечером, а утром её обнаружили уже мёртвой. Причины устанавливаются.