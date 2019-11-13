Концерты переносятся. Стало известно о состоянии Клавы Коки

В ближайшее время артистка должна была выступить в Тюмени. Также два концерта были запланированы в Германии.

Артистка Black Star Клава Кока всё ещё находится под наблюдением врачей. Девушка пока не идёт на поправку, поэтому её концерты перенесли на другие даты.

— Нам нужно сейчас всё что есть, очень важный период сейчас, всё переносить. Мы ничего не отменяем, мы просто всё переносим, — передаёт "360" слова PR-менеджера артистки. — Назначили определённое лечение: капельницы, уколы. Температура слегка понизилась с 39, которая держалась на протяжении трёх дней, до 38 градусов, если я не ошибаюсь.

На какие именно даты перенесут выступления, пока не уточняется. У Клавы Коки 16 ноября был запланирован концерт в Тюмени, а 23 ноября певица должна была дважды выйти на сцену в Германии.

Напомним, артистка Black Star попала в больницу в Москве после поездки в Израиль. Вернувшись на родину, Клава почувствовала себя плохо — у неё поднялась температура, она потеряла сознание.