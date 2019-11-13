Доцента-расчленителя уволили из СПбГУ с формулировкой "за аморальный проступок"

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) уволил доцента Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве аспирантки. Об этом со ссылкой на пресс-службу вуза сообщил "Интерфакс".
В учебном заведении пояснили, что Соколов лишился должности на основании пункта 8 статьи 81 Трудового кодекса (ТК) РФ, то есть за "аморальный проступок, несовместимый с продолжением данной работы".
Напомним, Олега Соколова задержали 9 ноября. В его рюкзаке были найдены отрубленные женские руки. Позже доцент СПбГУ признался в совершении убийства своей сожительницы — Анастасии Ещенко. В ходе допроса Соколов признал свою вину и раскаялся в содеянном.
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