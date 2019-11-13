Сын Джаггера спел на русском "Розовое вино" Элджея и Федука — видео

Лукас Морис Джаггер почти без ошибок исполнил две строчки из композиции российских рэперов.

Сын вокалиста и бессменного лидера рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера Лукас спел хит Элджея и Федука "Розовое вино" и восхитился русскоязычной музыкой.

— Русская музыка потрясающая, — подписал сториз в "Инстаграме" Лукас Морис Джаггер.

Молодой человек на камеру исполнил короткий отрывок из песни: "Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать". При этом Лукас произносил слова по-русски почти без ошибок.

Ранее свои познания в русском проявил французский актёр Венсан Кассель. Он признался в любви своей жене Тине Кунаки.