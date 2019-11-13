В Псковской области глава района обматерил полицейских: Что ты мне сделаешь?

Чиновник напомнил сотрудникам полиции, что его выбрал народ, и предупредил, что он уже куда надо позвонил.

В Сети появилось видео, на котором, предположительно, глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов матом оскорбляет сотрудника полиции. Эти кадры опубликовала "Псковская лента новостей".

Как следует из описания ролика, в мае сотрудники полиции остановили служебный автомобиль муниципального предприятия "Благоустройство", за рулём которого был руководитель компании Георгий Осипов. Также в машине находился глава Печорского района Дмитрий Сопотов.

После предложения полицейского водителю пройти медицинское освидетельствование глава района решил вступиться за коллегу.

— Выпил человек четыре стопки этого виски вместе со мной. Ну и что? — восклицал чиновник. — Что он сделал? Он не спит ночами. 54 миллиона мы сегодня выиграли, грант 54 миллиона.

Не так давно в Красноярском крае мэр забрал у начальника ГИБДД внедорожник в отместку за лишение водительских прав.