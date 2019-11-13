В Крыму пропала пятилетняя девочка

Отец запер малышку дома и ушёл по срочным делам, а когда вернулся, дверь оказалась открыта, а дочери не было.

В селе Кропоткино Раздольненского района Крыма пятилетняя девочка 12 ноября ушла в одиночку из дома и пропала. На поиски Даши отправились сотрудники СК и полиции, а также волонтёры.

— Сообщение об исчезновении ребёнка поступило от отца девочки: мужчина пояснил, что выехал из дома по делам, закрыв дочку одну дома. Когда же вернулся, дверь была открыта (следы взлома отсутствуют), а Даши дома не было, — сообщили в ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

Отец обыскал село в поисках дочери, но безрезультатно. По словам мужчины, пятилетняя Даша была одета в розовую куртку и ботинки того же цвета. Девочке на вид шесть лет, рост 100–110 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", но заверили, что надежда найти малышку живой остаётся. В управлении пояснили, что уголовное дело даёт следствию более широкие полномочия для проведения поисковых и иных мероприятий.

Любую информацию о возможном местонахождении пятилетней Даши просят сообщить по телефонам: +7 36-52 50-07-50; +7 978 909-11-11, +7 36-52 50-07-51, +7 36-52 66-75-88, +7 36-553 77-0-70 (д/ч), +7 978 086-69-09 или на линию "Ребёнок в опасности" 123.

Ранее сегодня сообщалось об исчезновении в Московской области двух детей 11 и 12 лет.