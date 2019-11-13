В СЖР не увидели логики в уголовном деле против Соловьёва на Украине

Киев преследует телеведущего за "нарушение территориальной целостности" Незалежной из-за его высказываний, в то время как сами власти страны собираются начать распродажу украинских земель иностранцам.

Возбуждение уголовных дел на Украине в отношении российского телеведущего Владимира Соловьёва сложно объяснить какой-либо логикой. Потому что, во-первых, непонятно, чего хочет от этого факта добиться СБУ или депутат Рады Алексей Гончаренко. А во-вторых, на Украине уже действует база скандального сайта "Миротворец", куда внесены имена большого количества достойных людей, в том числе и Владимира Соловьёва. Такое мнение Лайфу высказал глава Международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир.

— Что это даст Украине самой, украинскому народу, украинскому обществу? Мы сейчас не говорим о пиаре депутата Гончаренко, который широко известен своими разного рода эпатажными поступками и стремлением к собственному пиару. Что это даст самой Украине? Я не могу предположить, точно так же, как я не могу предположить, что давало заключение Кирилла Вышинского, которое длилось более 400 дней, — отметил журналист.

Как подчеркнул Тимур Шафир, Владимир Соловьёв был выбран в качестве цели для уголовного преследования неслучайно: он один из наиболее известных, ярких ведущих российского телевидения, на передачах которого регулярно освещается тематика и российско-украинских взаимоотношений, и процессов, происходящих на Украине. Именно высказывания журналиста и стали предлогом для обвинения в "нарушении территориальной целостности Украины", в то время как сами украинские власти совершают действия, явно подрывающие безопасность их же страны.

— На фоне того, что происходит с журналистами там — это и запреты, и убийства наших коллег, — предъявление обвинения Соловьёву логически обосновать невозможно. Соловьёву предъявили обвинение в угрозе территориальной целостности Украины и именно сегодня в Верховной раде в первом чтении был принят законопроект, который снимает мораторий на продажу земель на Украине. Это законопроект, против которого, по данным социологов, возражает более 73% населения страны, — заключил Тимур Шафир.

Как сообщал Лайф, депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что Служба безопасности Украины по его заявлению возбудила против российского телеведущего Владимира Соловьёва два уголовных дела.

В 2014 года на Украине неоднократно совершались преступления в отношении журналистов за высказывание их позиций. Журналиста Олеся Бузину застрелили в Киеве 16 апреля 2015 года. Годом позднее украинские националисты подожгли здание телеканала "Интер" в Киеве. А в мае 2018 года на Украине задержали Кирилла Вышинского. Ему предъявили обвинение в государственной измене и поддержке народных республик Донбасса.

Однако так и не представив никаких доказательств преступлений, суд в Киеве сначала освободил Вышинского из-под стражи, а в начале сентября произошёл обмен заключёнными между Россией и Украиной, в их числе глава портала РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский.