Беглому экс-мэру Истры заочно предъявили обвинение в хищении 80 млн

Скандально известный бывший чиновник скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск.

Экс-мэру подмосковной Истры Андрею Вихареву заочно предъявили обвинение в хищении 80 млн рублей бюджетных средств в составе организованной группы. Об этом говорится в материалах дела, озвученных в Бабушкинском суде Москвы.

— Обвиняются в хищении бюджетных средств в составе организованной группы на сумму не менее 80 млн рублей. Организатор группы — Вихарев, — заявил на заседании судья Александр Глухов.

По данным СК, украденные бюджетные средства были выделены в 2018 году на ремонт дорог в городском округе Лосино-Петровский и строительство детского сада. По делу о хищении 80 млн рублей арестованы четыре человека: бывшая помощница Вихарева и три предпринимателя.

Один из обвиняемых, Алексей Деньгин, признал вину и активно сотрудничает со следствием. Вихарев скрылся и был объявлен в федеральный розыск.