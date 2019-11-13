Стало известно, сколько украинцев переехало жить в Крым

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Фото © Pixabay

Многие граждане Украины имеют на полуострове родственников, друзей и недвижимость.

С 2014 года после воссоединения Крыма с Россией на полуостров на постоянное место жительства приехало более 50 тысяч граждан Украины. Об этом сообщил журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов.

Приезжают точно больше, чем уезжают. Здесь динамика очевидна. Многие граждане Украины имеют здесь родственников, друзей, недвижимость, которой ничего не угрожает, — добавил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Отмечается, что за пять лет в Крым на постоянное место жительства приехало порядка 170 тысяч человек. На Украину с полуострова уехало семь тысяч. Ещё 80 тысяч из Крыма уехали в другие регионы России.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

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