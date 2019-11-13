Стало известно, сколько украинцев переехало жить в Крым

Многие граждане Украины имеют на полуострове родственников, друзей и недвижимость.

С 2014 года после воссоединения Крыма с Россией на полуостров на постоянное место жительства приехало более 50 тысяч граждан Украины. Об этом сообщил журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов.

— Приезжают точно больше, чем уезжают. Здесь динамика очевидна. Многие граждане Украины имеют здесь родственников, друзей, недвижимость, которой ничего не угрожает, — добавил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Отмечается, что за пять лет в Крым на постоянное место жительства приехало порядка 170 тысяч человек. На Украину с полуострова уехало семь тысяч. Ещё 80 тысяч из Крыма уехали в другие регионы России.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.