Таролог предсказал Бузовой двух детей от высокого шатена

По его мнению, родит она только через несколько лет и оба чада будут девочками.

Финалист "Битвы экстрасенсов" таролог Александр Кинжинов сделал расклад на певицу Ольгу Бузову. Он предсказал ей скорую свадьбу и даже описал будущего супруга.

По словам таролога, Бузова выйдет замуж уже в следующем году, а её муж будет высоким шатеном с южным характером.

— А вот родит Ольга, к сожалению, не сразу. Это будет поздний ребёнок. Примерно в 37–38 лет, — приводит портал "Дни.ру" слова Кинжинова, — Всего у неё по судьбе — две очаровательные девочки подряд.

Ранее астролог Лилия Любимова предсказала Бузовой встречу с её будущим мужем до конца года.