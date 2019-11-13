"Аэрофлот" заплатит пассажирам компенсацию за сорванный отпуск в Мексике

Из-за поломки самолёта истцы опоздали на рейс из Шереметьево в Канкун и потеряли деньги за оплаченный тур.

Авиакомпанию "Аэрофлот" обязали выплатить компенсацию двум жителям Перми за сорванный отдых в мексиканском городе Канкун. По вине авиаперевозчика туристы не только лишились долгожданного отдыха, но и потеряли почти 150 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Пермского краевого суда.

Истцы купили тур в Канкун за 148,6 тысячи рублей и с нетерпением ждали встречи с мексиканским солнцем. В назначенный день они отправились в аэропорт Большое Савино, благополучно прошли регистрацию и контроль и уже сидели в самолёте "Аэрофлота" в Москву. Однако ждать им пришлось долго — вылет задержали до 08:00 часов из-за технической неисправности. В результате туристы опоздали на рейс из Шереметьево в Канкун и были лишены возможности воспользоваться оплаченным туром.

При этом "Аэрофлот" отказывался возмещать пассажирам убытки. Даже после того как Дзержинский районный суд принял сторону туристов, авиакомпания отказалась платить и подала апелляцию. Пермский краевой суд оставил решение без изменений. "Аэрофлот" должен заплатить пассажирам 148,6 тысячи рублей за тур, а также каждому истцу по 5 тысяч рублей за моральный ущерб и штраф 20 тысяч рублей.

Ранее на "Аэрофлот" обрушился шквал критики из-за "дискриминации" жирного кота Бориса. Михаил Галин из-за перевеса на два килограмма подменил своего толстого питомца на миниатюрную кошечку Фиби во время ветконтроля перед вылетом из Москвы во Владивосток. "Аэрофлот" узнал об этом и исключил молодого человека из программы лояльности, аннулировал все накопленные 370 тысяч миль и закрыл его счёт.