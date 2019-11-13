Псковский чиновник оправдался за мат в адрес полицейского: Я эмоциональный

По словам Дмитрия Сопотова, его слишком бурная реакция была вызвана несправедливостью.

Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов назвал мат в адрес полицейского эмоциональным срывом, за который ему стыдно. В своё оправдание чиновник заявил, что "по сути был прав", хоть и выбрал неправильную формулировку.

— Да, я эмоциональный человек, спортсмен, к тому же педагог. Для меня такая манера поведения несвойственна, голос ни на кого не повышаю. В данном случае имела место быть несправедливость, но доказать мне что-то сложно. Зато видео выложили — и вот давайте все теперь меня судить, закидаем камнями! Конечно, мне неприятно и стыдно перед своими избирателями, но, как говорится, слово не воробей, — сказал Сопотов в интервью "Псковской ленте".

Он подтвердил, что история произошла весной и связана с задержанием руководителя местного МУПа за рулём якобы в нетрезвом виде. Чиновник подчеркнул, что просто встал на защиту своего коллеги: "по сути был прав, а по сути общения — не прав".

Сопотов также выразил недоумение по поводу действий автора видео, который опубликовал кадры спустя столько месяцев.

Между тем Управление МВД России по Псковской области уже начало проверку видеозаписи, на которой Сопотов грубо беседует с полицейским и использует нецензурные выражения.