В МЧС дали советы россиянам, как пережить сильные морозы

В домах нужно следить за исправностью печей и обогревателей, на неподготовленных машинах лучше не выезжать.

Жителей Урала и Сибири предупредили о резком похолодании. В регионе ожидается до минус 18 градусов по Цельсию. В связи с этим в МЧС водителей призвали не отогревать открытым огнём автомобили и по возможности отказаться от поездок в холода.

— В этот период не стоит эксплуатировать автомобиль, который не предназначен для поездок в период низких температур, — передаёт URA.ru сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области.

Кроме того, жителям Урала порекомендовали одеваться теплее. А чтобы не создавать риски возникновения пожара, в жилых помещениях следует правильно эксплуатировать печное отопление и электробытовые приборы.

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