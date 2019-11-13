Моди заявил Путину, что приедет в Москву на 75-летие Победы в ВОВ

Российский лидер пригласил своего коллегу, когда они встречались во Владивостоке.

Президент РФ Владимир Путин в Бразилии встретился с премьером Индии Нарендрой Моди. Российский лидер отметил, что ждёт его в Москве в следующем году на торжествах, посвящённых 75-летию Победы во Второй мировой войне.

— Я жду нашей встречи в Москве в следующем году в мае на торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне, — отметил российский президент, обращаясь с приветственной речью к Моди.

Владимир Путин констатировал, что договорённости между Россией и Индией выполняются, две страны реализуют крупные проекты в разных отраслях.

— Вы пригласили меня приехать в мае на празднование 75-й годовщины. Я с удовольствием приеду и встречусь с вами, — ответил Моди.

Напомним, Путин сегодня прибыл в Бразилию для участия в двухдневном саммите БРИКС.

Путин пригласил коллегу на празднование Дня Победы, когда они встречались на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.