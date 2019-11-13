Разработчики показали потомство робота "Фёдора"

Планируется, что его "дети" отправятся на корабле "Орёл" в автономный полёт по орбите вокруг Земли, а затем на МКС.

Создатель робота "Фёдора" НПО "Андроидная техника" показало на научной конференции в Центре подготовки космонавтов своё видение развития робототехники — один из потомков андроида будет "кентавром", а другой сможет гулять по российской лунной базе после 2035 года.

После полёта "Фёдора" на космическом корабле "Союз" в рамках продолжения эксперимента "Испытатель" аналогичные роботы отправятся на корабле "Орёл" в автономный полёт по орбите вокруг Земли, а затем на МКС, следует из презентации исполнительного директора НПО Евгения Дудорова.

— Эта работа, естественно, направлена на создание робототехнических комплексов, которые могут быть использованы для освоения Луны, — приводит РИА "Новости" слова Дудорова.

В период с 2036 года по 2040-й планируется создать совершенно нового человекоподобного робота в рамках проекта "Испытатель 2.0", а до этого, в 2031–2035 годах, на Луну может быть запущен "андроид-кентавр" "Ровер-АТ" — робот с человекоподобной верхней частью и шасси вместо ног.

Ранее стало известно, каким иностранным языкам "обучат" робота "Фёдора".