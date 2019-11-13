Тормунд из "Игры престолов" приехал в Великий Новгород снимать фильм

В Россию Великанью Смерть привёл интерес к любовной истории норвежского короля Олафа.

13 ноября на улицах Великого Новгорода заметили исполнителя роли Тормунда в "Игре престолов" Кристофера Хивью. Как сообщает Новгородское областное телевидение, норвежский актёр приехал в Россию на съёмки исторического кино про святого Олафа.

Кинокомпания "Эккофильм" снимает документальный сериал, Великий Новгород в котором будет лишь эпизодом. Однако город уже успел произвести впечатление на гостей.

— Мы видим ваш город в двух ипостасях: таким, каким его увидел Олаф много лет назад, когда прибыл сюда. А ещё видим его своими глазами. В двух измерениях, — рассказал местному телеканалу Кристофер Хивью.

В Великом Новгороде съёмочную группу интересовал не столько норвежский король, сколько его возлюбленная — Ингигерд, которая была замужем за Ярославом Мудрым.

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