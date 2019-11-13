Кадыров заявил о необходимости строительства автодороги между Чечнёй и Грузией

Глава Чеченской Республики выразил надежду, что в Тбилиси появятся люди, "которые знают историю, знают, как мы жили и как жили наши предки".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что строительство автомобильной дороги между Россией и Грузией через Чеченскую Республику будет иметь большое значение для Кавказа.

— Вопрос строительства дороги между Чечнёй и Грузией носит политический характер. Это крайне необходимая для нас и для Кавказа дорога, — заявил Кадыров на встрече с журналистами.

Он пояснил, что от чеченского села Итум-Кали, расположенного на юге республики, до Грузии ехать около 40–50 минут, поэтому, полагает Кадыров, дорогу нужно открывать и налаживать отношения с соседними странами, в том числе с Грузией.

Он выразил надежду, что в Тбилиси появятся люди, "которые знают историю, знают, как мы жили и как жили наши предки".

Глава Чечни отметил, что поднимает вопрос строительства дороги с целью донести до власти необходимость его решения.

— Мы говорим, что есть необходимость и желание улучшить жизнь людей, чтобы в последующем соответствующие ведомства прорабатывали этот вопрос, — пояснил Кадыров.

В конце 90-х годов прошлого века власти Ичкерии начали строительство гравийной дороги Итум-Кали — Шатили, доведённой до границы с Грузией. Однако во время проведения контртеррористической операции на территории Чечни дорога была сильно повреждена из-за бомбардировок.