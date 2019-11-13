Щенок-единорог покорил пользователей Сети

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Однако, несмотря на восторги пользователей, нового хозяина животному искать пока не будут.

В американском штате Миссури нашли щенка с хвостом, растущим из головы. Животное обнаружили спасатели организации Mac's Mission, пишет издание Mirror.

Щенок получил кличку Нарвал — млекопитающее из семейства дельфиновых белух.

При осмотре животного ветеринары выяснили, что хвост на морде не связан с внутренними органами и не имеет никакого значения для щенка.

Несмотря на восторг пользователей Сети, спасатели не торопятся искать Нарвалу хозяев, некоторое время он проведёт под наблюдением специалистов.

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