Киевский суд освободил организатора "покушения" на Бабченко

Киевский апелляционный суд освободил от отбывания наказания Бориса Германа, который был осуждён за организацию покушения на журналиста Аркадия Бабченко, сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киевской области Марьяну Гайовскую.

— 13 ноября Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу осуждённого и освободил его от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья, — сказала представитель суда.

Она отметила, что после ознакомления с полным текстом документа прокуратура примет решение об обжаловании.

В мае прошлого года украинские СМИ сообщили, что Аркадий Бабченко был убит в Киеве несколькими выстрелами в спину. На следующий день стало известно, что покушение и гибель журналиста были инсценировкой: россиянин жив, а спецоперация была спланирована и реализована при участии украинских спецслужб, чтобы предотвратить настоящее покушение на журналиста, якобы спланированное Борисом Германом. В 2018 году суд приговорил Германа к четырём с половиной годам тюрьмы.