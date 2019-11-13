Посольство РФ направило ноту в МИД Британии из-за слов генерала о развязке войны

Британский генерал Николас Картер заявил, что Россия может "случайно начать новую войну" своими действиями.

Посольство РФ в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за высказываний начштаба обороны Соединённого Королевства Николаса Картера о том, что Россия может спровоцировать новую мировую войну. Соответствующая информация опубликована на сайте российского диппредставительства.

— 12 ноября посольство направило ноту в МИД Великобритании в связи с высказываниями начальника штаба обороны Великобритании генерала Николаса Картера, — сказано в комментарии.

Соответствующие заявления Картер сделал в ходе телепередачи "Шоу Эндрю Марра" на канале Би-би-си 1 и в статье в газете The Sunday Telegraph с заголовком "Безрассудная Россия может случайно начать новую войну".

Российские дипломаты обратили внимание на то, что Картер намеренно пытался создать впечатление того, что проводимая Россией политика якобы может привести к вооружённой конфронтации с Великобританией.

Посольство РФ предлагает Форин-офису разъяснить "российской стороне, да и общественности, насколько заявления Картера соответствуют официальной позиции Правительства Соединённого Королевства".

По мнению дипломатов, законные действия России, такие как содействие Правительству Сирии в борьбе с терроризмом или осуществление гуманитарных проектов в Африке, Картер преподносит как угрозу безопасности Великобритании, которая сопоставима с риском военного нападения.

В статье, опубликованной в The Sunday Telegraph, Картер отметил, что "безрассудное поведение и отсутствие уважения к международному праву" таких стран, как Россия, Китай и Иран, может привести к резкому обострению международной обстановки и "ненамеренным просчётам", которые стали причиной начала Первой мировой войны.