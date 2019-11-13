В "Слуге народа" винят Коломойского в попытке привлечь внимание СМИ

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия полагает, что заявление бизнесмена Игоря Коломойского о возобновлении отношений с Россией сделаны для привлечения внимания прессы.

— Думаю, господин Коломойский просто скучает по медиавниманию. Вот он что-то сказал, теперь давайте будем его обсуждать. Это неправильно, — цитирует Арахамию УНН.

При этом глава фракции отметил, что на Украине пока нет возможности прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом, о чём ранее также сказал Коломойский. По мнению бизнесмена, финансирование из России могло бы заменить кредиты от МВФ.

Напомним, украинский бизнесмен заявил, что нужно прекратить вооружённый конфликт на востоке страны и начать восстанавливать отношения между Москвой и Киевом.