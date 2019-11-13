Путин назвал связи России и Китая прочными и стабильными

Путин отметил, что в результате визита своего китайского коллеги в Россию летом этого года набран очень хороший темп двусторонних отношений.

Президент России Владимир Путин провёл переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Бразилии.

— Дорогой друг, мне приятно встретиться с вами вновь. Хочу отметить, что в результате вашего госвизита в РФ летом набран очень хороший темп двусторонних отношений. Связи между Китаем и Россией прочны и стабильны. Они не подвержены влиянию извне. В их основе традиционная дружба наших народов, взаимоуважение народов друг к другу, — отметил Путин.

14 ноября на саммите БРИКС состоятся рабочие встречи дипломатов, затем российский лидер вместе со своими коллегами из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР будет участвовать в мероприятиях на полях форума.

Ранее Лайф сообщал, что от России в саммите будет участвовать около 80 человек.