В России ответили на угрозы Украины "отреагировать" на запуск поездов в Крым

Политики в РФ убеждены, что Киев уже давно не способен как-либо повлиять на развитие полуострова.

Российские политики ответили на заявление так называемого представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича о том, что украинские власти обязательно "отреагируют" на начало движения пассажирских поездов в Крым через мост.

Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков в беседе с Russia Today назвал такое обещание "заезженной фразой".

— Что именно сделают — сказать не могут. И предложить ничего не могут. В принципе, они уже не способны никак повлиять на развитие Крыма, — сказал он.

Его коллега, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, назвала реакцию Киева "извращённым представлением о действительности" и напомнила, что ж/д сообщение с Крымом является внутренним делом РФ.

В свою очередь депутат Государственной думы Алексей Чепа добавил, что заявления о незаконности возведения Крымского моста необоснованны, поскольку Крым является российской землёй исходя из референдума 2014 года, когда почти всё население полуострова проголосовало за воссоединение с РФ.

Депутат парламента Крыма Юрий Гемпель также усомнился в реальности угроз Украины. Он подчеркнул, что местные жители не знают никакого "представителя президента", и добавил, что попытка вмешиваться во внутренние дела России со стороны Правительства Украины повторяется неоднократно.

Напомним, ранее сегодня так называемый постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что Киев не оставит без ответа предстоящее открытие Россией движения по железнодорожной части Крымского моста.