Бастрыкин поручил разобраться с напавшим на учительницу с детьми наркоманом

Напомним, учительница младших классов отбила детей от вооружённого ножом мужчины на детской площадке.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело и задержать напавшего с ножом на женщину с детьми в Ставропольском крае мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что педагог младших классов из школы № 3 в городе Нефтекумске, буквально рискуя собственной жизнью, отбила детей от взрослого мужчины с ножом, когда возвращалась из школы.

Женщина преградила путь нападавшему и, несмотря на угрозы убийства в свой адрес, смогла дать отпор. Её борьбу заметил проезжавший мимо инспектор ДПС и помог обезвредить мужчину.