Суд арестовал бойца UFC Дмитрия Сосновского по делу о похищении человека

Также арестованы члены солнцевской преступной группировки. По данным следствия, они вместе со спортсменом похитили человека и требовали от него простить долг своей знакомой.

Пресненский суд Москвы арестовал бойца смешанных единоборств Дмитрия Сосновского в связи с уголовным делом о похищении человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

— Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Дмитрию Сосновскому, он проходит по делу, возбуждённому о похищении человека группой лиц, — говорится в сообщении.

Адвокат спортсмена Равиль Саберов подтвердил, что его подзащитного обвиняют в вымогательстве и похищении человека. Он уточнил, что Сосновский арестован на два месяца.

— Якобы они вымогали порядка 300 тыс. рублей у представителя коммерческой организации, — рассказал юрист.

По словам Саберова, следствие неправильно квалифицировало действия Сосновского в этом конфликте. Адвокат считает, что спортсмена можно обвинить только в самоуправстве.

Также по делу о вымогательстве арестованы члены солнцевской преступной группировки. По данным следствия, днём 22 октября пятеро мужчин, включая Сосновского, в интересах своей знакомой похитили мужчину из дома на Мичуринском проспекте в Москве. Его удерживали в офисе на западе столицы. За освобождение они потребовали от него простить долг и отказаться от имущественных претензий. В этот же день мужчине удалось освободиться.

30-летний Сосновский, выступающий в тяжёлой весовой категории, является непобеждённым бойцом. 17 марта 2018 года он провёл свой первый бой в UFC, победив британца Марка Годбира удушающим приёмом. Также в его активе есть победа над Александром Емельяненко.