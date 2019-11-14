Тайская певица стала самой красивой девушкой Азии

Не обошлось в рейтинге и без неожиданностей, так, например, 16-ю строчку заняла израильская актриса, "чудо-женщина" Галь Гадот.

Солистка южнокорейской гёрлз-группы Blackpink Лалиса Манобан стала победительницей в борьбе за звание "Самая красивая девушка Азии" в нынешнем году по версии портала TCCAsia.

Уроженка Таиланда Манобан побеждает уже второй год, на этот раз она оставила позади японскую певицу Сакуру Мияваки, которая заняла второе место, а также не дала шансов коллеге по музыкальному коллективу — кореянке Дженни Ким. Самая известная девушка Китая, актриса Анжела Ян Ин (Angelababy), заняла четвёртое место.

Не обошлось в рейтинге и без неожиданностей, так, например, 16-ю строчку заняла израильская актриса Галь Гадот, знакомая зрителям по фильмам "Бэтмен против Супермена. На заре справедливости", "Чудо-женщина", а также серии фильмов "Форсаж".

На прошлой неделе портал представил список самых красивых мужчин Азии, где победителем стал китайский актёр Сяо Чжань.