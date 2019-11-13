Коломойский пригрозил НАТО российскими танками в Польше: Испачкаете штаны

Если страны Запада будут пренебрежительно относиться к Украине, то она пойдёт на сближение с Россией, заявил бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times.
— Российские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы, а вы, в НАТО, испачкаете штаны и будете покупать памперсы, — сказал Коломойский.
По его мнению, восстановление отношений с Россией является вопросом экономического выживания Украины. Бизнесмен усомнился в том, что Украина может стать членом Евросоюза и НАТО, и отметил, что страну используют для "ведения войны против Москвы".
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