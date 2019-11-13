В работе Instagram зафиксирован сбой

Сбой в работе соцсети Instagram наблюдается 13 ноября в ряде государств, в том числе в России. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего с неполадками соцсети сталкиваются пользователи в США, Британии, Германии, Португалии, Италии, Испании, Нидерландов, Бельгии и Австрии. В России о сбоях сообщают в основном жители Москвы, Петербурга и Казани.

Большая часть пользователей жалуется на загрузку новостной ленты (76%), у 19% возникают сложности со входом в соцсеть, а 4% пользователей не могут открыть сайт.