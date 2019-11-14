Британка открыла сбор средств, чтобы уменьшить свою грудь 12-го размера

Британка настолько стесняется своих форм, что даже не раздевается перед своей девушкой, с которой живёт уже два года.

Жительница английского города Брайтон пожаловалась на трудности жизни с грудью 12-го размера и попросила у пользователей Сети денег на операцию. Об этом она рассказала на сайте Justgiving.com.

26-летняя Хелен Кристи рассказала, что испытывает постоянные боли в спине и имеет проблемы со сном, поскольку у неё не получается лечь удобно. Чтобы скрыть грудь 12-го размера, она носит мужские футболки XXXL. Девушка комплексует, что кажется толстой из-за мешковатой одежды, однако не носит топы, так как её грудь выпадает из них.

Британка настолько стесняется своих форм, что даже не раздевается перед своей девушкой, с которой живёт уже два года. Также она говорит, что сложно найти бюстгальтер нужного размера, к тому же они очень дорого стоят и быстро портятся.

Из-за постоянных болей в спине Кристи вынуждена принимать антидепрессанты, поскольку у неё развилась депрессия. Именно тогда она решила уменьшить грудь, однако поняла, что ей не хватает денег на операцию. Девушка открыла сбор необходимых трёх тысяч фунтов стерлингов.