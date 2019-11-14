Малолетние дети спасли пьяную мать с сожителем от пожара, а сами погибли в огне

Пока мужчина разбивал окно, дети убежали от страха и спрятались под кроватью. Нашли их там уже мёртвыми.

Сотрудниками СУ СКР по Саратовской области проводится проверка по факту гибели двоих детей при пожаре в частном доме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации следователей, 13 ноября 26-летняя жительница посёлка Турки употребляла спиртное вместе со своим кавалером, после чего оба заснули. Ночью мужчину разбудили малолетние сыновья женщины 2014 и 2015 года рождения и сообщили, что дом горит.

Пока он разбивал окно, дети убежали от страха и спрятались где-то в доме. Мужчина вытолкал сожительницу на улицу, найти детей в задымлённом помещении он уже не смог и покинул дом. Позже тела мальчиков были обнаружены под кроватью в одной из комнат.

Женщина с ожогами была госпитализирована, её здоровью ничего не угрожает. Следователи выясняют причины возгорания, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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