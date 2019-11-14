Трубопровод в Египте взорвался при попытке кражи нефти, шестеро погибли

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Шесть человек погибли, 15 получили ожоги при взрыве и последующем возгорании на трубопроводе в районе Итьяй-эль-Баруд египетской провинции Бухейра на севере страны, говорится в заявлении Минздрава.

По информации египетского министерства, пострадавшие госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

В свою очередь, Министерство нефти сообщило, что причиной случившегося стала попытка кражи нефтепродуктов из трубопровода и последовавшее за ней возгорание.

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