Путин: Российским властям удалось удержать экономику от сползания к рецессии

Президент отметил, что власти стараются создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений.

Российские власти смогли удержать экономику страны от сползания в рецессию. Тем не менее нынешние темпы роста ВВП недостаточны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС.

— В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, — сказал Путин.

Глава государства добавил, что текущие темпы прироста ВВП недостаточны, но власти стараются создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений.

Также Путин напомнил, что в октябре Всемирный банк ещё раз улучшил оценки делового и инвестиционного климата в России.