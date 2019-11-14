Сурганова хочет отыскать биологическую мать, бросившую её после рождения

Команда телеведущего Андрея Малахова решила помочь певице найти своих настоящих родителей и даже наняла частного детектива.

Певица Светлана Сурганова решила отыскать свою биологическую мать и обратилась к телеведущему Андрею Малахову за помощью, однако попытка завершилась неудачей.

Во время шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" Сурганова призналась, что биологические родители отказались от неё практически сразу после рождения в 1968 году.

Артистка родилась с патологиями и нуждалась в длительном лечении. В четыре года девочку забрали Лия Сурганова и её мать Зоя Михайловна — именно они выходили будущую певицу.

— Это был лучший сценарий, который можно было придумать для меня, — признаётся певица.

Сургановы долго не рассказывали Светлане, что она приёмная. Девочка начала догадываться об этом в семь лет, однако окончательно убедилась, уже будучи взрослой.

Команда Малахова решила помочь Сургановой найти своих настоящих родителей. Для этого даже наняли частного детектива. В итоге журналистам удалось отыскать предполагаемую сестру артистки, тоже Светлану.

Результаты ДНК-исследования опровергли родство. Однако певица не теряет надежды отыскать своих биологических родителей и намерена продолжать поиски.

Ранее Светлана Сурганова рассказала, что в детстве отставала в умственном и физическом развитии.