Земан планирует отпраздновать День Победы в Москве

Президент Чехии Милош Земан намеревается в мае 2020 года посетить Россию и поучаствовать в торжествах по случаю Дня Победы в Москве. Об этом сказал премьер республики Андрей Бабиш.

— Господин президент информировал, что собирается в мае на празднования в Москву, где должен быть американский и другие президенты, — сообщил Бабиш журналистам.

Такое заявление Бабиш сделал после встречи с Земаном, где обсуждались актуальные вопросы внешней политики Чехии.

Президент и премьер также говорили о перспективах развития атомной энергетики в стране и процессе обсуждения в парламенте Чехии предложенного правительством проекта закона о государственном бюджете на 2020 год.

Земан и Бабиш обсудили ход подготовки к празднованию 30-летия "бархатной" революции в Чехословакии, в результате которой в ноябре 1989 года была устранена от власти компартия и страна встала на путь демократического развития. Президент отметит этот юбилей 16 ноября в Братиславе вместе с коллегой из Словакии Зузаной Чапутовой.

Премьер возглавит торжества в воскресенье, 17 ноября. В этот день в Праге встретятся главы правительства стран — членов Вишеградской группы ЕС (состоит из Словакии, Чехии, Венгрии и Польши). Затем они переместятся в Братиславу, где продолжатся празднования юбилея.