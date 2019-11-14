Под Самарой загорелся цех по переработке нефтепродуктов

По предварительным данным, пострадавших нет, ведётся тушение возгорания площадью в 420 квадратных метров.

В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

— В 00:18 поступило сообщение о пожаре в цехе по переработке нефтепродуктов (мазута и дизельного топлива) в селе Нижнее Санчелеево, — рассказали в МЧС.

Площадь возгорания составила 420 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, ведётся тушение пожара.

Как уточнили в ведомстве, на частном предприятии загорелся ангар, внутри которого находится оборудование. Угрозы распространения огня нет: вблизи нет жилых строений.

На месте пожара работают областная противопожарная служба и ГУ МЧС РФ по региону.