Жители Иванова устроили давку из-за дешёвых тостеров — видео

Когда двери всё-таки открыли, толпа смела тостеры с полок буквально за считаные минуты.

Администрация магазина электроники в городе Иваново устроила грандиозную распродажу тостеров: всего 199 рублей за штуку ради привлечения покупателей, однако желающих приобрести не самое нужное в быту устройство оказалось слишком много.

Как видно на опубликованных в соцсетях записях, к моменту открытия у входа в торговую точку уже собралось большое количество людей, которые буквально навалились на входную дверь и хотят покупок.

Сотрудники магазина изо всех сил сдерживают жаждущую новых тостеров толпу и грозятся даже "нажать кнопку", чтобы вызвать охрану, но до рукоприкладства или порчи имущества дело всё же не доходит.

В конечном итоге распродажа таки состоялась. Сообщается, что, как только двери открылись, акционные тостеры были буквально сметены с полок за считаные минуты, а вместе с ними и другие товары.

Россияне потратили в День холостяка на Aliexpress рекордные 17 млрд рублей