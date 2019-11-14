Путин предложил странам БРИКС сотрудничать в сфере мирного атома

Также российский лидер выступил с предложением присмотреться к российским цифровым технологиям.

Президент России Владимир Путин, выступая на церемонии закрытия Делового форума БРИКС, заявил, что Москва предлагает взаимовыгодное сотрудничество со странами объединения в сфере мирного атома.

По словам главы государства, РФ уже ведёт активную работу в области мирного атома с Индией и Китаем.

Предлагаем взаимовыгодные проекты в атомной энергетике и всем другим странам объединения Президент России Владимир Путин

Кроме того, как отметил российский лидер, РФ предлагает государствам БРИКС присмотреться к российским цифровым технологиям и готова обменяться опытом в этих вопросах.

— Хорошие возможности есть и для наращивания взаимодействия в области информатики и телекоммуникаций. Российская сторона предлагает странам БРИКС присмотреться и к нашим новым разработкам — речь идёт о технологиях электронного документооборота, антивирусных программах, поисковых системах, — отвечающим самым высоким передовым информационным требованиям безопасности, — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия может предоставить свои разработки для внедрения их в странах объединения, и напомнил, что Москва выступила с инициативой запуска сети обмена данными для малого и среднего бизнеса в рамках БРИКС.

— Это позволило бы деловым кругам наших государств получать актуальные сведения о товарах, поставщиках, услугах, искать и находить новых партнёров, — заключил Путин.

Лайф вёл прямую трансляцию выступления российского лидера на саммите в Бразилии.