Трамп заявил, что покупка Турцией С-400 создаёт сложности для США

По словам Эрдогана, выход из ситуации можно найти только с помощью диалога между сторонами.

Покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 создаёт большие вызовы для отношений Вашингтона и Анкары. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после встречи со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

— Приобретение Турцией российского высокотехнологичного оборудования, такого как С-400, создаёт некоторые очень серьёзные сложности для нас, — сказал Трамп.

Американский лидер выразил надежду, что в будущем "удастся разрешить эту ситуацию". Трамп добавил, что они с Эрдоганом поручили госсекретарю США и министру иностранных дел Турции "незамедлительно приступить к работе по разрешению проблемы с С-400".

В свою очередь президент Турции заявил, что выход из ситуации нужно пытаться найти с помощью диалога.

— Мы сегодня обсудили С-400 и F-35. Думаю, что мы только диалогом можем решить эти проблемы, — сказал Эрдоган.

В июле 2019 года в Турцию начались поставки российских ЗРК, а второй этап поставок завершился 15 сентября. При этом США препятствуют покупке российских систем ПВО Анкарой, аргументируя это тем, что Турция является участником программы по американским истребителям F-35, а их использование вместе с российскими С-400 якобы невозможно.