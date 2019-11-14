Трамп рассказал, когда обнародует стенограмму первого разговора с Зеленским

Напомним, что состоявшийся в июле телефонный разговор Трампа и Зеленского стал причиной политического скандала в США.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что опубликует распечатку первого из двух прошедших разговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским в четверг, 14 ноября.

— Я опубликую второй звонок. Думаю, в четверг. Это, на самом деле, первый звонок из двух. Вы сами сможете решить, что вы думаете об этом, — заявил Трамп на совместной пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, телефонный разговор президентов Украины и США привёл к инициации демократами процедуры импичмента Трампа. Его обвиняют в том, что он просил Зеленского заняться делом Байдена и получил соответствующее обещание. Стенограмму другого, второго звонка, Трамп обещал обнародовать 12 ноября.