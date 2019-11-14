Задержанный в Польше для выдачи РФ лидер националистов Мазур вернулся на Украину

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что украинский националист Игорь Мазур, который ранее был задержан в Польше по запросу РФ, вернулся на Украину.

— Благодаря чёткой и профессиональной работе органов украинской власти — дипломатов, народных депутатов, МВД, Национальной полиции — Игорь Мазур вернулся на Украину, — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

9 ноября в Польше был задержан один из лидеров украинской националистической организации УНА-УНСО* Игорь Мазур для выдачи России.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.